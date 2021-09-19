Дуэт Герасименко и Курмангалиева вышел в финал «2021 ITTF Kazakhstan International Open»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде продолжается международный турнир по настольному теннису. Сегодня состоялись полуфинальные матчи в мужском парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Честь Казахстана в этой дисциплине защищали лидер команды Кирилл Герасименко и восходящая звезда Алан Курмангалиев. Соперничество им составили спортсмены из Индии Снехит Сураваджула и Судханшу Гровер.

Кирилл и Алан смогли показать слаженную игру, за счёт чего и одержали победу. Счёт 3:2 в пользу казахстанского тандема.

В финале пара Герасименко/Курмангалиев встретятся с представителями Саудовской Аравии Али Альхадрави и Абдулазизом Бу Шулайби.