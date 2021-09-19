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    20:25, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дуэт Герасименко и Курмангалиева вышел в финал «2021 ITTF Kazakhstan International Open»

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде продолжается международный турнир по настольному теннису. Сегодня состоялись полуфинальные матчи в мужском парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Честь Казахстана в этой дисциплине защищали лидер команды Кирилл Герасименко и восходящая звезда Алан Курмангалиев. Соперничество им составили спортсмены из Индии Снехит Сураваджула и Судханшу Гровер.

    Кирилл и Алан смогли показать слаженную игру, за счёт чего и одержали победу. Счёт 3:2 в пользу казахстанского тандема.

    В финале пара Герасименко/Курмангалиев встретятся с представителями Саудовской Аравии Али Альхадрави и Абдулазизом Бу Шулайби.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область Теннис
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