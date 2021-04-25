Дубовая аллея появится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 300 взрослых дубов планируют высадить по проспекту Туран города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram Центра урбанистики столицы.

Как сообщили в Центре урбанистики, по поручению акима города Алтая Кульгинова 300 взрослых дубов планируется высадить вдоль проспекта Туран, близ театра «Астана опера».

Дубовая аллея будет благоустроена зонами для отдыха в виде округлых скамеек. Деревья же создадут условия для комфортного отдыха в солнечные дни.

Эта инициатива одна из многих в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город», где предусмотрено массовое озеленение в разных уголках города, добавили здесь.

Ранее сообщалось о сиреневом саду, который также появится уже в этом году в столице.