Дубль Мбаппе вывел Францию в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Франции уверенно преодолела стадию 1/16 финала чемпионата мира-2026, разгромив Швецию со счетом 3:0, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Французы открыли счет перед самым перерывом. На 45-й минуте после розыгрыша углового Килиан Мбаппе первым оказался на мяче в штрафной площади и точным ударом вывел свою команду вперед.

Во втором тайме преимущество действующих чемпионов мира стало еще более ощутимым. На 53-й минуте Майкл Олисе великолепной передачей между защитниками вывел Брэдли Барколя один на один с вратарем, и форвард хладнокровно реализовал свой шанс — 2:0.

Окончательный счет был установлен на 74-й минуте. Олисе вновь разрезающим пасом нашел Мбаппе, который вошел в штрафную и красивым обводящим ударом оформил дубль — 3:0. Этот мяч стал для капитана французской сборной шестым на нынешнем чемпионате мира и 18-м в истории его выступлений на мировых первенствах.

Благодаря этой победе сборная Франции вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где встретится с Парагваем.