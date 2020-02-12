Дубинку в сумочке павлодарки обнаружили полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На одной из улиц Павлодара задержана 36-летняя жительница с телескопической металлической дубинкой в сумочке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При патрулировании стражами правопорядка по проспекту Назарбаева задержана 36-летняя горожанка, содержание женской сумочки которой вызвало интерес у сотрудников», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Для выяснения обстоятельств жительница областного центра была доставлена в отдел полиции, отметили там.

«У женщины в сумочке обнаружена и изъята телескопическая металлическая дубинка. Теперь ей предстоит объяснить полицейским, зачем ей понадобился столь неженский «аксессуар», - добавили в пресс-службе.

По данным полицейских, ежедневно, не зависимо от времени года, они несут службу в режиме 24 часа семь дней в неделю для обеспечения безопасности граждан, предупреждения и пресечения правонарушений на улицах и в общественных местах.

«С начала года патрульными полицейскими выявлено 5 734 правонарушения, раскрыто 22 преступления», - привели цифры в департаменте.