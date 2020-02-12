-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:59
-
-
вчера 23:23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:33
-
-
-
вчера 18:09
-
-
вчера 17:58
-
Дубинку в сумочке павлодарки обнаружили полицейские
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На одной из улиц Павлодара задержана 36-летняя жительница с телескопической металлической дубинкой в сумочке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«При патрулировании стражами правопорядка по проспекту Назарбаева задержана 36-летняя горожанка, содержание женской сумочки которой вызвало интерес у сотрудников», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Для выяснения обстоятельств жительница областного центра была доставлена в отдел полиции, отметили там.
«У женщины в сумочке обнаружена и изъята телескопическая металлическая дубинка. Теперь ей предстоит объяснить полицейским, зачем ей понадобился столь неженский «аксессуар», - добавили в пресс-службе.
По данным полицейских, ежедневно, не зависимо от времени года, они несут службу в режиме 24 часа семь дней в неделю для обеспечения безопасности граждан, предупреждения и пресечения правонарушений на улицах и в общественных местах.
«С начала года патрульными полицейскими выявлено 5 734 правонарушения, раскрыто 22 преступления», - привели цифры в департаменте.
- Антикоррупционные меморандумы заключили вузы Кокшетау
- За несвоевременную уборку снега оштрафовали 60 обслуживающих организаций в столице
- Это было здорово – Лука Модрич о встрече с казахстанцем Али Турганбековым
- 13 нетрезвых водителей задержали за один день в Актюбинской области
- Ещё 10 фронт-офисов откроют в судах Карагандинской области
- Названы самые коррумпированные акиматы страны
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана