Дуальное обучение внедрено в 536 колледжах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 67 тысяч студентов охвачены дуальным обучением в колледжах. Об этом сообщила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, продолжается внедрение дуального обучения. В настоящее время дуальное обучение внедрено в 536 колледжах с участием более 6 тысяч предприятий, охвачено 67 тысяч студентов. Для развития дуального обучения приняты следующие меры: для стимулирования предприятий производится оплата труда наставникам с производства, срок прохождения практики при дуальном обучении засчитывается в трудовой стаж студента (от 6 месяцев до 1,5 года).

Насымжан Оспанова заверила, что деятельность Министерства будет направлена на реализацию поручений Главы государства и сосредоточена на повышение качества подготовки кадров.

Напомним, сегодня на площадке СЦК проходит пресс-конференция на тему «Об исполнении поручения Главы государства по совершенствованию и повышению эффективности системы технического и профессионального образования».

Как сообщалось ранее, абитуриенты могут указать четыре колледжа при распределении образовательного гранта.