РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:27, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Дуальное обучение внедрено в 536 колледжах Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 67 тысяч студентов охвачены дуальным обучением в колледжах. Об этом сообщила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вместе с тем, продолжается внедрение дуального обучения. В настоящее время дуальное обучение внедрено в 536 колледжах с участием более 6 тысяч предприятий, охвачено 67 тысяч студентов. Для развития дуального обучения приняты следующие меры: для стимулирования предприятий производится оплата труда наставникам с производства, срок прохождения практики при дуальном обучении засчитывается в трудовой стаж студента (от 6 месяцев до 1,5 года).

    Насымжан Оспанова заверила, что деятельность Министерства будет направлена на реализацию поручений Главы государства и сосредоточена на повышение качества подготовки кадров.

    Напомним, сегодня на площадке СЦК проходит пресс-конференция на тему «Об исполнении поручения Главы государства по совершенствованию и повышению эффективности системы технического и профессионального образования».

    Как сообщалось ранее, абитуриенты могут указать четыре колледжа при распределении образовательного гранта.

    Теги:
    Образование Другие государственные органы МОН
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!