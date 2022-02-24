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Дуальное образование в Казахстане: цели и задачи

24 Февраля 2022 11:00
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Дуальное образование в Казахстане: цели и задачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году системе дуального образования в Казахстане исполняется 10 лет. Первоначально ее внедрили в колледжах, а в 2016 году – в высших учебных заведениях, передает МИА «Казинформ».

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Напомним, что дуальное образование – это вид обучения, в котором совмещены теоретическая и практическая составляющие. Студенты не только посещают лекции и сдают экзамены в учебном заведении, но и участвуют в рабочем процессе в компаниях. Главная цель проекта – подготовить квалифицированного выпускника, который легко справляется с производственными задачами. Таким образом, для будущих специалистов – это отличный шанс получить нужный опыт в профессии, а для работодателя – возможность подобрать персонал из числа лучших учащихся.

К слову, идея такой образовательной системы впервые появилась в Германии. На сегодняшний день дуальная учеба в этой стране считается престижной и популярной. Отметим, что немецкая модель подготовки рабочих кадров успешно функционирует и в ряде стран, в частности в Италии, Франции, Китае, России. В Казахстане в проекте по внедрению дуального образования участвуют свыше 600 учебных заведений. Один из них - Атырауский Университет нефти и газа имени Сафи Утебаева. Так, в этом году ВУЗ направил на практику в «Транстелеком» 13 своих студентов. Это учащиеся таких специальностей, как «Автоматизация и управление», «Радиотехника, электроника и телекоммуникация», «Инфокоммуникационная система и сети». Наставники ТТС на протяжении нескольких месяцев будут делиться с четверокурсниками опытом и помогать закрепить теоретические знания на практике.

Между тем, в Казахстане с каждым годом растет число участников дуального образования. В результате выиграют все — и студенты, и вузы, и работодатели. В ближайшие годы особое внимание будет обращено на подготовку технических кадров. Они в стране на вес золота. Напомним, ранее на заседании Мажилиса Президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал сменить приоритет от гуманитарного образования в пользу технического и взять шефство над отечественными высшими учебными заведениями для подготовки специалистов.

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