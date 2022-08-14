14 Августа 2022 16:26

«Ду Бронкс» в деле: пройдет ли Оливейра друга Хабиба Нурмагомедова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бой за вакантный титул UFC в легком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым обещает стать одним из самых интересных событий октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Слово «вакантный» не должно никого вводить в заблуждение – Чарльз Оливейра ни разу не уступил пояс с тех пор, как заполучил желанный трофей. Однако перед боем с Джастином Гэтжи боец не уложился в вес, поэтом суровые правила промоушна лишили его чемпионского атрибута. Сам бразилец идет на серии из 11 побед подряд, из которых 10 являются досрочными. Причем, последние пять бойцов, которых победил Ду Бронкс, являлись топовыми, и претендовали на титул. Поэтому, Оливейра в настоящий момент является одним из самых ярких бойцов промоушна.

Биография

Будущий чемпион UFC родился в маленьком бразильском городке Гуаружа, с населением чуть более 300 тыс. человек. Как и многие спортсмены из этой страны, родился в небогатой рабочей семье и вынужден был работать с детства. Он помогал матери продавать салаты. В джиу-джитсу попал тоже весьма банальным путем – уговорили друзья. Денег в семье было немного и оплачивать еще и секцию для маленького Чарльза его родители не могли себе позволить. Благо, его дядя был знаком с тренером и уговорил того заниматься с племянником бесплатно. Таким образом, первым тренером будущего чемпиона стал Роджер Коэльо.

Позже Чарльз перешел в ММА и дебютировал на турнире Circuito de Vale Tudo Amador, победив там трех соперников. Однако, в UFC новоиспеченный боец попал гораздо позже, уже будучи обладателем черного пояса по джиу-джитсу и одержав 12 побед кряду. Оно и понятно – самый популярный промоушн мира обращает внимание только на самых незаурядных бойцов с хорошим рекордом.

Подписав контракт с UFC в 2010 году, Оливейра по праву считался одним из самых перспективных новичков. Зрители сразу полюбили Чарльза за великолепную технику и эффектные сабмишны. Именно за счет них он одержал в рамках промоушна свои первые две победы над Дарреном Элкинсом, поймав того на рычаг локтя, и Эфрейном Эскудеро, который попался на удушение сзади. После этого, в соперники Чарльзу дали опытнейшего борца Джима Миллера. В этом бою молодому бразильцу не хватило опыта и он проиграл Джиму, попавшись на рычаг колена. Неприятности продолжились и в следующем бою, где победа над Ником Ленцом была впоследствии отменена из-за нелегального удара коленом. Затем последовало поражение от яркого ударника – Дональда «Ковбоя» Серроне, который тогда находился в прекрасной форме.

Чарльз не сдавался и чередовал после победы с поражениями. Первых было больше, но все-таки в боях с действительно серьезными соперниками Чарльзу все время чего-то не доставало. Вроде самую малость, но это приводило к досрочным поражениям, несмотря на яркие бои в его исполнении.

Так, в боях с такими же опытными грепплерами, коим к тому моменту он сам и являлся, Оливейра уступил сабмишнами Энтони Петтису и Рикардо Ламасу. Пол Фелдер и вовсе забил бразильца локтями. Многие поставили крест на чемпионских амбициях Чарльза, но только не он сам. Боец упорно продолжал работать в тренировочном зале, стараясь извлечь опыт из досадных проигрышей. И у него это получилось! После поражения от Фелдера, у Чарльза началась белая полоса в карьере и длительная беспроигрышная серия из 11 побед подряд, о которой мы уже упоминали.

Перспективы в бою за чемпионский титул

Возможно, перед боем с Исламом Махачевым Оливейра испытывает весьма смешанные чувства – боец будет биться за титул, который потерял без боя. Лишние 200 грамм лишили его пояса, несмотря на яркую победу над соперником. Поэтому, настрой у бразильца самый что ни на есть серьезный. Раскладка же сил перед поединком довольно любопытная. Букмекеры считают фаворитом постоянного спарринг-партнера и друга Хабиба Нурмагомедова, коим является Ислам. Мнения же бойцов и экспертов разделились. Само собой Нурмагомедов уверен в победе друга, считая, что шансы примерно 70 % на 30 % в пользу Махачева. Но даже Хабиб признает, что Оливейра очень непредсказуемый и неудобный соперник для любого бойца. Бывший же победитель Bellator, ныне действующий боец UFC Майкл Чендлер, считает по-другому. По его мнению, бразилец лучше россиянина в ударной технике, где у него будет преимущество, а в грэпплинге Чарльз «слишком техничен», чтобы проиграть сабмишном.

О рекорде Чарльза мы уже рассказали, теперь настал черед Ислама. В пассиве Махачева всего одно поражение в карьере, которое он потерпел в 2015 году техническим нокаутом от Адриано Мартинса. С тех пор Ислам не проигрывал, а его рекорд составляет 22-1. Если брать в расчет уровень соперников, то наиболее серьезными из них выглядят Дэн Хукер, который также в свое время считался едва ли не претендентом на титул в будущем и опытный борец Дэйви Рамос. Что касается Оливейры, как мы уже говорили, то последние его пять соперников обладали либо громкими именами, как Тони Фергюсон, либо были реальными претендентами на титул и входили в ТОП-5. Однако в том, что Исламу давали не самых сильнейших соперников, вряд ли есть вина самого бойца, который с самого прихода в промоушн заявлял о готовности биться с лучшими. В своих последних боях Оливейра демонстрировал отменную ударную технику, перебивая даже Джастина Гейтжи и Дастина Порье. Возможно, именно это станет козырем Чарльза в бою против Махачева. Потому что Ислам – опытнейший самбист, мастер спорта международного класса по данному виду единоборств. А это означает, что он очень хорош в казалось бы родной для Оливейры стихии – грэпплинге. Тем не менее, отдавать однозначное преимущество Чарльзу в стойке как минимум преждевременно. В свое время Хабиб Нурмагомедов в поединке против считавшегося одним из лучших ударников UFC Конора Макгрегора ничуть не уступил в этом аспекте ирландцу и даже уронил того на настил октагона мощным хуком справа. Наверняка и Махачев знает об основных преимуществах бразильца и усиленно к этому готовится. Учитывая все выше перечисленное и непредсказуемость любого боя в UFC, думаю, не будет ошибкой сказать, что в целом шансы соперников на успех равны. Возможно, чемпион победит и вернет себе потерянный таким досадным образом пояс, но в любом случае бой против Ислама Махачева обещает стать в непростой карьере Оливейры одним из самых сложных испытаний, с каким он, не исключено, ранее не сталкивался.









Фото: wmmaf-world.com











