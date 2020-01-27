ДТП застопорило около 100 автомашин на трассе Нур-Султан - Щучинск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин рассказал о наиболее сложных моментах эвакуции людей с трасс в связи с непогодой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день у нас было закрыто 95 участков автомобильных дорог, из них 61 республиканского значения, это территории Алматы и Нур-Султана, а также Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, СКО и ЗКО. Также закрыты 34 участка автомобильных дорог областного значения. Наиболее серьезная обстановка у нас ложилась в предыдущую ночь. Невзирая на то, что было объявлено штормовое предупреждение об угрозе прохождения фронта усиления ветра с порывами до 23-25 м/с, мы наблюдали большое скопление автотранспортных средств, как легковых, так и грузовых», - сказал Юрий Ильин на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в результате прохождения с сопровождением автоколонн между Щучинском и Нур-Султаном.

«В середине колонны произошло ДТП, которое застопорило около 100 транспортных средств. В образовавшихся переметах оказалось проблематичным разгребать ДТП и продолжать путь», - подчеркнул спикер.

«Штормовое предупреждение, которое мы получили от Казгидромета 24 числа - мы воочию наблюдаем ухудшение погодных условий по территории большей части регионов. В шести регионах у нас организованы и работают в круглосуточном режиме оперативные штабы, куда вошли представители МВД, Национальной гвардии, Минобороны и заинтересованных государственных органов», - добавил представитель МВД.