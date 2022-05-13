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ДТП в Жамбылской области – четыре человека находятся в реанимации
13 Мая 2022 09:29

ДТП в Жамбылской области – четыре человека находятся в реанимации

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия на жамбылском участке трассы республиканского значения Западная Европа - Западный Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, на место происшествия выезжали девять бригад медиков Жуалынского района.

В приемное отделение Жуалынской районной больницы за экстренной медицинской помощью в связи с аварией пассажирского автобуса из Республики Узбекистан обратились 48 пострадавших. Из них 38 мужчин, девять женщин и один ребенок.

В больницу госпитализированы 16 больных, из них четверо находятся в реанимационном отделении, 12 - в хирургическом. В диагностических палатах приемного отделения находятся под медицинским наблюдением 12 больных, пояснили в ведомстве.

«Состояние пациентов, находящихся в реанимационном отделении, на данный момент стабильное. Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь в полном объеме», - сообщил руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Асет Калиев.

ДТП произошло 12 мая на 571 км трассы Алматы – Ташкент, в 6 км от села Бауыржан Момышулы Жуалынского района Жамбылской области. Опрокинулся пассажирский автобус, зарегистрированный в Республике Узбекистан. В результате ДТП помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте происшествия. По предварительным данным, авария произошла из-за ухудшения погодных условий (дождь и град), водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с прицепом трактора, движущегося в попутном направлении. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены необходимые экспертизы.

На базе ДЧС региона открыта «горячая линия». Операторы могут предоставить психологическую помощь родным и близким пассажиров и водителей, которые находились в автобусе, попавшем в дорожно-транспортное происшествие. Телефоны горячей линии: 8 (7262) 51-35-75, 51-41-67.


Автор:
Корреспондент

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