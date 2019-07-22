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ДТП в Южной Корее: 4 человека погибли, 9 ранены

Автор:  
Татьяна Кудренок
22 Июля 2019, 08:08
ДТП в Южной Корее: 4 человека погибли, 9 ранены

СЕУЛ. Yonhap - КАЗИНФОРМ - В понедельник утром фургон с 16 пассажирами перевернулся на дороге в северо-восточной части Южной Кореи, в результате чего 4 человека погибли, еще 9 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

После несчастного случая, который произошел в 7:33 утра в городе Самчхок, провинции Канвондо, четверо пассажиров были доставлены в больницу с остановкой сердца, 3 человека в критическом состоянии, а 6 других получили легкие ранения.

Фургон, в котором находились 16 человек, в том числе 7 иностранцев, перелетел через ограждение с левой стороны дороги. По словам полиции, местонахождение трех из семи иностранцев неизвестно.

Полиция сообщила, что пассажиры направлялись на полевые работы.

Полиция расследует причину аварии и выясняет, были ли пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, и не перегружен ли был автомобиль.

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