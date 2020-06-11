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ДТП в ВКО: пассажир оказался зажатым в авто

11 Июня 2020 21:54
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ДТП в ВКО: пассажир оказался зажатым в авто

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане пострадавшему ДТП понадобилась помощь спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям района Алтай.

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В ведомстве сообщили, что 11 июня в районе Алтай в сторону села Малеевск произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП пострадавшая пассажирка оказалась зажата в машине и ей понадобилась помощь спасателей. На вызов выехали сотрудники СПЧ-3 города Алтай.

«Спасателями выполнено извлечение пострадавшей из аварийного автомобиля с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента марки Holmatro. Пострадавшая передана врачам скорой помощи» - пояснили в УЧС.

По окончании спасательных работ, аварийный автомобиль был убран с проезжей части. Причины ДТП выясняются.




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#Восточно-Казахстанская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Орал Ерланулы

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