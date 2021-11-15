ДТП в ВКО: один погиб, четверо пострадали

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области опрокинулся автомобиль, есть жертвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что ДТП произошло 15 ноября около 08:10 по автодороге «Усть-Каменогорск-Семей».

«36-летний водитель автомобиля марки Mercedes Benz E220 на 65 км. трассы Уланского района не выбрал безопасную скорость движения и не справившись с рулевым управлением допустил опрокидывание автомобиля в кювет», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью 66-летний пассажир автомобиля скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров (женщина 1974 г.р. и парень 1998 г.р.) с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК — Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначено ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.