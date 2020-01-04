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ДТП в ВКО: Один человек погиб, трое пострадали

4 Января 2020 12:23
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ДТП в ВКО: Один человек погиб, трое пострадали

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В полиции рассказали, что ДТП произошло в Глубоковском районе на 65 км трассы «Усть-Каменогорск –Риддер», в 500 метрах от села Зимовье.

«28-летний водитель автомобиля Toyota Carina ехал в направлении города Усть-Каменогорск. Не справившись с рулевым управлением, он выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Subaru Forester под управлением 67-летнего водителя», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

В результате лобового столкновения 37-летняя пассажирка автомобиля Toyota Carina от полученных травм скончалась на месте происшествия. Трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами и ушибами.

Стражами порядка начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены необходимые экспертизы.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ДТП, МВД РК,
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Автор:

Орал Ерланулы

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