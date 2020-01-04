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03.01.2020 23:23
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03.01.2020 22:00
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03.01.2020 21:21
ДТП в ВКО: Один человек погиб, трое пострадали
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В полиции рассказали, что ДТП произошло в Глубоковском районе на 65 км трассы «Усть-Каменогорск –Риддер», в 500 метрах от села Зимовье.
«28-летний водитель автомобиля Toyota Carina ехал в направлении города Усть-Каменогорск. Не справившись с рулевым управлением, он выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Subaru Forester под управлением 67-летнего водителя», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.
В результате лобового столкновения 37-летняя пассажирка автомобиля Toyota Carina от полученных травм скончалась на месте происшествия. Трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами и ушибами.
Стражами порядка начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены необходимые экспертизы.
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