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    15:26, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    ДТП в Таразе: задержан водитель, сбивший пешеходов

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Тараза задержан 23 летний водитель, сбивший сегодня четырёх пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Полицейскими установлен и задержан 23-летний водитель, который является жителем Тараза. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы.

    «15 сентября 2021 года в Таразе водитель машины, которая направлялась по улице Сейфуллина в сторону улицы Б.Момышулы, сбил четырех пешеходов. В результате ДТП двое пешеходов скончались на месте, двое - госпитализированы в Таразскую городскую больницу № 1», - рассказал начальник департамента полиции Жамбылской области Жанар Сулейменов.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, части 4 Уголовного кодекса РК.

    Напомним, сегодня автомобиль на полном ходу въехал в толпу людей на одной из автобусных остановок в Таразе. Погибли два человека.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Жамбылская область Главная Происшествия
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