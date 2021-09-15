ДТП в Таразе: задержан водитель, сбивший пешеходов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Тараза задержан 23 летний водитель, сбивший сегодня четырёх пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полицейскими установлен и задержан 23-летний водитель, который является жителем Тараза. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы.

«15 сентября 2021 года в Таразе водитель машины, которая направлялась по улице Сейфуллина в сторону улицы Б.Момышулы, сбил четырех пешеходов. В результате ДТП двое пешеходов скончались на месте, двое - госпитализированы в Таразскую городскую больницу № 1», - рассказал начальник департамента полиции Жамбылской области Жанар Сулейменов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, части 4 Уголовного кодекса РК.

Напомним, сегодня автомобиль на полном ходу въехал в толпу людей на одной из автобусных остановок в Таразе. Погибли два человека.