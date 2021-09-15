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    17:00, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    ДТП в Таразе: стало известно состояние двух пострадавших

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Жамбылской области рассказали о состоянии двух пострадавших от дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Две пострадавшие - женщины в возрасте 40-45 и 60-65 лет - скончались до прибытия бригады скорой помощи. В управлении здравоохранения пояснили, что они были оставлены участковому инспектору, на месте происшествия.

    «Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила на Жамбылскую областную станцию скорой медицинской помощи 15 сентября 2021 года в 06:55. Всего пострадавших 4, из них 1 гражданка госпитализирована в реанимационное отделение городской многопрофильной больницы, проводится необходимое лечение. 1 гражданке оказана надлежащая первичная медицинская помощь и рекомендовано амбулаторное лечение в прикрепленной поликлинике», - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения.

    На месте происшествия работали 2 бригады скорой медицинской помощи и 4 медицинских работника. Больные полностью обеспечены необходимыми медикаментами.

    У первой пострадавшей - сотрясение головного мозга. Закрытый перелом с/3 голени слева. Открытый перелом 4-5 пальца справа. У второй пациентки – тоже сотрясение головного мозга. Ушиб гематома теменной области.

    Напомним, сегодня автомобиль на полном ходу въехал в толпу людей на одной из автобусных остановок в Таразе. Погибли два человека.

    Вскоре полицейскими Тараза был задержан 23-летний водитель, сбивший пешеходов.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Жамбылская область Происшествия
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