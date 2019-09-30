ДТП в Щучинске: водитель и пассажир сгорели в автомобиле

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В аварии, произошедшей в Щучинске, водитель и пассажир погибли, еще двоих удалось спасти из горящего автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в городе Щучинске 30 сентября около 3 часов ночи произошла страшная авария.

По словам сержанта полиции Руслана Жаналыкова, он вместе со своим напарником сержантом полиции Медетом Бекжановым заступил на ночное патрулирование по улицам Щучинска.

«Около 2:42 экипажу поступило сообщение о ДТП по улице Морозова. К счастью, сотрудники полиции находились недалеко от места аварии и буквально через полминуты уже были возле горящей автомашины. Увидев пылающую иномарку, полицейские, достав огнетушители, принялись тушить пламя. Однако даже использование трех огнетушителей не помогло остановить огонь и спасти водителя и пассажира, которые оказались зажатыми между сиденьями», - рассказали в ведомстве.

На заднем сидении находится еще один пассажир. Разбив стекло огнетушителем, полицейские вытащили мужчину, который уже находился без сознания.

«Когда пассажир был спасен, стражи порядка увидели еще одного, но вытащить его через окно не было возможности. Тогда полицейские и еще двое очевидцев аварии вырвали горящую дверь с пассажирской стороны и вытащили пассажира на улицу, при этом у него уже начала гореть верхняя половина тела», - добавили в пресс-службе ДП региона.

Помогли полицейским двое молодых людей, которые оказались неподалеку.

Как выяснилось позже, водитель автомашины марки «BMW» в условиях влажного покрытия дороги не справился с рулевым управлением, допустил столкновение с нежилым зданием, при этом повредил теплотрассу. В результате ДТП легковушка загорелась, на месте скончались 24-летний водитель и пассажир. Еще двое пассажиров в настоящее время с ожогами находятся в больнице.

«По факту дорожно – транспортного происшествия проводится досудебное расследование», - резюмировали в ведомстве.