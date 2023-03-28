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ДТП в Саудовской Аравии: казахстанцев среди пострадавших и погибших нет

Анеля Касымова
28 Марта 2023, 16:29
ДТП в Саудовской Аравии: казахстанцев среди пострадавших и погибших нет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцев нет среди пострадавших и погибших в результате ДТП с автобусом, который перевозил паломников в Мекку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации саудовской полиции, наших граждан нет», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Саудовской Аравии в результате дорожно-транспортного происшествия 20 человек погибли, еще 29 пострадали. Авария произошла в административном районе Асир. Причиной ДТП стал отказ тормозов. Автобус столкнулся с пролетом моста и загорелся.

Позже выяснилось, что паломники направлялись в Мекку для совершения умры. Все они были из Йемена.


МИД РК   ДТП   Соотечественники   Саудовская Аравия  
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