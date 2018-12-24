ДТП в Саратовской области: второго водителя не арестовали

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК рассказали о судьбе второго водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Саратовской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второй водитель уже находится не в больнице, он был выписан. На него завели уголовное дело, со своими родными он снимает квартиру и ходит на следственные мероприятия. Он не арестован, не помещен под арест, находится в том же городе. Обвинения предъявлены только основному водителю, который был за рулем в момент ДТП. К второму водителю никаких претензий», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

Вместе с тем, он пока не смог назвать точную дату суда.

«Это зависит от следствия», - лаконично пояснил А. Смадияров.

Напомним, 17 ноября в Озинском районе Саратовской области Российской Федерации произошло столкновение на ж/д переезде грузового поезда с рейсовым автобусом «Саратов-Уральск». По предварительной информации в автобусе находились 7 пассажиров, граждане Казахстана и Узбекистана. Пятеро граждан Узбекистана погибли, двое граждан Казахстана пострадали.

Позже в Министерстве рассказали о состоянии выживших казахстанцев.