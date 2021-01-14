ДТП в Петропавловске: пять человек доставили в больницу

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске около девяти часов утра столкнулись два автомобиля, водителям и пассажирам понадобилась помощь медиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали на пересечении улиц Хименко-Набережной. Об аварии в полицию сообщили очевидцы.

«По прибытию на место происшествия было установлено, что водитель транспортного средства марки «Nissan Note» при осуществлении поворота налево на разрешающий сигнал светофора не пропустил движущуюся со встречного направления автомашину марки «Subaru». Скорая помощь доставила водителей обоих автомобилей и троих пассажиров в медицинское учреждение для оказания неотложной помощи и установления диагноза», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

В отношении водителя «Nissan Note», допустившего столкновение, полицейские собрали материал об административном правонарушении.