ДТП в Павлодарской области: водитель погиб, жена и четверо детей находятся в больнице

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Вчера в Павлодарской области водитель авто «ВАЗ-21014» на большой скорости совершил наезд на бесхозных лошадей. В результате аварии погиб 32-летний водитель, а его супруга и дети находятся в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Казавтожол».

Трагедия произошла около поселка Ленинский в Павлодарской области.

«От сильного удара автомобиль занесло на автобусную остановку, а затем отбросило в кювет. Глава семьи, мужчина 32 лет, погиб на месте. А его супруга, 1990 года рождения, не смогла самостоятельно выбраться из машины. Ее и трое малолетних детей, 2014, 2015, 2017 годов рождения, находившихся в машине, с различными травмами госпитализированы в Актогайскую районную больницу», - говорится в сообщении.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом позвоночника и ушибы.

«Также врачи экстренно провели ей операцию - кесарево сечение. Родилась девочка. Состояние новорожденной оценивается, как стабильно тяжелое. Остальные дети госпитализированы в отделение травматологии, с различными травмами и ушибами, их жизням сейчас ничего не угрожает», - отметили в компании.

Сотрудники АО «НК «Казавтожол» совместно с сотрудниками полиции на данный момент занимаются поисками хозяина лошадей. На данном участке ограждение не предусмотрено проектом.







