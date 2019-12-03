ДТП в Павлодарской области: двое погибли, семеро госпитализированы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Крупное ДТП произошло на трассе между Павлодаром и Актогаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Два человека погибли, еще семеро были экстренно госпитализированы в Актогайскую центральную районную больницу после аварии в 18 километрах от села Актогай», - сообщила журналистам пресс-служба станция скорой медицинской помощи Павлодарской области.

После того, как на линию 103 поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии, на место были направлены четыре бригады скорой помощи, отметили на станции. «Семь человек с различными травмами были доставлены в Актогайскую центральную районную больницу. На базе областной станции скорой помощи был создан штаб экстренного реагирования», - добавили в учреждении. Медработники приняли решение без оперативной заявки сформировать мобильные бригады санитарной авиации в составе двух бригад политравмы (травматолог, нейрохирург, реаниматолог) и двух бригад для детей (реаниматолога, нейрохирурга, травматолога) со специализированным оборудованием. «Бригада в течение короткого времени прибыла в центральную районную больницу, - рассказала заведующая санавиацией Алмагуль Бесембинова. – Когда состояние пациентов стабилизировалось, было решено в экстренном порядке транспортировать взрослых и детей в Павлодар для дальнейшего лечения на областном уровне». Двух взрослых пациентов доставили в отделение политравмы городской больницы №1. В областную детскую больницу доставили четверых детей, отметили на станции.

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