4 Июля 2022 22:17

ДТП в Атырауской области: с начала года 40 человек погибли

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- С начала года в Атырауской области в ДТП пострадали 189 человек, 40 - погибли. Это на 60 % больше показателя прошлого года за аналогичный период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, в регионе с начала года зарегистрировано 800 аварий на дорогах. В них пострадали 189 человек, 40 - погибли. По сравнению с январем- июнем прошлого года число погибших в ДТП возросло на 60 %.



Последняя авария со смертельным исходом произошла 3 июля. Во время ДТП на трассе Актобе-Атырау один человек погиб, трое были доставлены в Атыраускую областную больницу.

«Пациент, 1999 года рождения, в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации под аппаратом искусственного дыхания. В больницу также были доставлены две 25-летние девушки с различными травмами. Они находятся в отделении нейрохирургии», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Ранее сообщалось , что один человек погиб и двое пострадали в ДТП близ Атырау.



