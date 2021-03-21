ДТП в Атырауской области: погибла актриса молодежного театра

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –В Атырауской области в дорожно-транспортном происшествии погибла молодая женщина, водитель с множественными переломами доставлен в областную больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Атырау-Доссор. Столкнулись автомобиля Газель и Ваз 2114. На месте происшествия погибла пассажирка автомобиля Ваз 2114, 1997 г. р. Водитель легковой машины, 1999 года рождения, с множественными переломами доставлен в областную больницу.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится расследование.

Известно, что погибшая – актриса молодежного театра при драматическом театре имени Махамбета Утемисова, пострадавший также актер этого театра.