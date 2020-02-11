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ДТП в Атырауской области: пассажир погиб, водитель в реанимации

11 Февраля 2020 00:31
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ДТП в Атырауской области: пассажир погиб, водитель в реанимации

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области погиб пассажир, а водитель автомобиля попал в реанимацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировали в пресс-службе департамента полиции региона, ДТП произошло в селе Курмангазы Курмангазинского района. Водитель легковой машины LADA-2170 Priora, зарегистрированной в Российской Федерации, совершил столкновение с автомашиной «Нива 2121».

В результате аварии погибла пассажирка «Нивы» – женщина 67 лет. 35-летнего водителя автомашины LADA, получившего тяжелые травмы, отправили на машине скорой помощи в Курмангазинскую районную больницу, где он помещен в реанимационное отделение.


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Ключевые слова: Атырауская область, ДТП, МВД РК,
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Автор:

А. Соколов

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