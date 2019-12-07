ДТП в Атырауской области: один человек погиб, пострадали 5 школьников

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области в ДТП погиб один человек, 9, из них 5 школьников, пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила в пресс-службе ДП области, ДТП произошло вечером в пятницу на трассе Атырау-Уральск в Индерском районе. Столкнулись автомашины Opel Vectra и Lada. На месте происшествия погиб водитель Opel Vectra, 1987 года рождения. Еще 9 человек пострадали, в том числе 5 школьников, находившихся в одном из автомобилей. Все они каретами скорой помощи были доставлены в районную больницу села Индерборский. По информации ДП, после оказания необходимой помощи никто не госпитализирован.

Пресс-служба ДП региона информирует, что по факту ДТП со смертельным исходом начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.