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ДТП в Атырауской области: один человек погиб, пострадали 5 школьников

7 Декабря 2019 13:21
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ДТП в Атырауской области: один человек погиб, пострадали 5 школьников

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области в ДТП погиб один человек, 9, из них 5 школьников, пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила в пресс-службе ДП области, ДТП произошло вечером в пятницу на трассе Атырау-Уральск в Индерском районе. Столкнулись автомашины Opel Vectra и Lada. На месте происшествия погиб водитель Opel Vectra, 1987 года рождения. Еще 9 человек пострадали, в том числе 5 школьников, находившихся в одном из автомобилей. Все они каретами скорой помощи были доставлены в районную больницу села Индерборский. По информации ДП, после оказания необходимой помощи никто не госпитализирован.

Пресс-служба ДП региона информирует, что по факту ДТП со смертельным исходом начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.

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Ключевые слова: Атырауская область, ДТП,
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Автор:

А. Соколов

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