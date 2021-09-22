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    11:15, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    ДТП в Атырау: один человек погиб, трое пострадали

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек скончался и трое пострадали, произошло в Атырау. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «22 сентября около 01:20 на ул. Сатпаева, двигаясь в одном направлении, столкнулись автомобили марки Hyundai Accent и «Лада Приора». В результате удара автомобиль «Лада Приора» врезался в опору электропередачи.

    Пассажир автомобиля «Лада Приора», 2003 г. р., скончался в реанимации областной больницы, водитель госпитализирован в травматологическое отделение.

    Водитель Hyundai Accent, 2003 г. р., и пассажир, тоже 2003 г. р., получили телесные повреждения и были доставлены службой скорой помощи в Атыраускую областную больницу. На месте происшествия была составлена схема ДТП, транспортные средства припаркованы. После прохождения экспертизы установлено, что водитель автомобиля Hyundai Accent был трезв»,- рассказали в пресс-службе ДП области.



    Теги:
    МВД РК Атырауская область ДТП Закон и право Происшествия, ЧС
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