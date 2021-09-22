ДТП в Атырау: один человек погиб, трое пострадали

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек скончался и трое пострадали, произошло в Атырау. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«22 сентября около 01:20 на ул. Сатпаева, двигаясь в одном направлении, столкнулись автомобили марки Hyundai Accent и «Лада Приора». В результате удара автомобиль «Лада Приора» врезался в опору электропередачи.

Пассажир автомобиля «Лада Приора», 2003 г. р., скончался в реанимации областной больницы, водитель госпитализирован в травматологическое отделение.

Водитель Hyundai Accent, 2003 г. р., и пассажир, тоже 2003 г. р., получили телесные повреждения и были доставлены службой скорой помощи в Атыраускую областную больницу. На месте происшествия была составлена схема ДТП, транспортные средства припаркованы. После прохождения экспертизы установлено, что водитель автомобиля Hyundai Accent был трезв»,- рассказали в пресс-службе ДП области.



