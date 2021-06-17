ДТП в Атырау: один человек погиб, двое травмированы

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Атырау, один человек погиб и двое госпитализированы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс- службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в микрорайоне Жулдыз, где столкнулись автомобили Toyota Hiace и «ВАЗ-21113».

В результате столкновения на месте происшествия погиб 33-летний пассажир одной из машин, еще два пассажира с множественными травмами доставлены в областную больницу. 22-летний молодой человек помещён в реанимационную палату, ещё один в нейрохирургическое отделение. Оба водителя от госпитализации отказались.

По факсу ДТП со смертельным исходом проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).



