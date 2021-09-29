ДТП в Атырау: лобовое столкновение, есть пострадавшие

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В дорожно-транспортном происшествии с участием трех машин есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло в Атырау на улице Аззатык.

Автомашина Toyota, следовавшая в сторону микрорайона Сельстрой, на большой скорости проехала перекресток на красный свет. Свернула на встречную полосу и врезаоась в стоявший автомобиль Priora. От удара Toyota, развернув «Приору» на дороге, перелетела через бордюр. По касательной пострадала еще одна машина.

Водитель Toyota в бессознательном состоянии был отправлен бригадой скорой помощи в больницу. Остальным пострадавшим оказывается помощь на месте. В пресс-службе ДП региона пообещали чуть позже предоставить официальную информацию.