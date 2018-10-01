ДТП в Астане: с какой скоростью двигался Искандер Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Адвокат обвиняемой по делу о смерти внука Олжаса Сулейменова Искандера Дмитрий Куряченко рассказал о скорости, с которой двигались участники ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Скорость автомашины не установлена экспертами, установлено время, за которое она пересекла, хотя ей вменяют, что она нарушила именно скоростной режим. Это один из пунктов ее нарушений. Исходя из логики событий, я понимаю, что прежде чем обвинить человека в нарушение скорости, нужно эту скорость установить», - сказал адвокат в кулуарах суда.

Вместе с тем, известна скорость, с которой двигался погибший.



«Его (Искандера Сулейменова) скорость - 88 километров в час. Это дает заключение эксперт. (...) Он (судья - прим. ред) же сказал, что в полном объеме будет исследоваться, что совершенно справедливо. Я не знаю, как установить скорость без эксперта. Суд отказал в вызове эксперта, хотя оставил открытым вопрос в этой части», - отметил. Д. Куряченко.

При этом, он сделал оговорку.

«Отказал в части ходатайства на экспертизу. Возможно при исследовании самого заключения эти вопросы возникнут и будет вызван эксперт, если он разрешит эту ситуацию, то может действительно нет необходимости назначать экспертизу и затягивать дело. Я с этим полностью согласен. Поэтому я делаю оговорку, если эксперт не установит своими расчетами в суде, нам-то конечно назначат экспертизу», - объяснил адвокат.



Напомним, 22 июня произошло ДТП на пересечении Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В ДТП погиб молодой мотоциклист, который оказался Искандером Сулейменовым, внуком известного писателя Олжаса Сулейменова.

Как ранее отмечали в Департаменте внутренних дел Астаны, водитель Мухитова после ДТП находилась на месте происшествия. Все необходимые первоначальные следственные действия были проведены с ее участием. В отношении виновного водителя провели необходимое миедицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Результаты освидетельствования, которые дали отсутствие каких-либо наркотических, алкогольных, психотропных веществ, приобщены к материалам дела. В тот же день допросили водителя Мухитову в качестве подозреваемой. Более того, по уголовному делу с момента начала расследования допросили сотрудников скорой помощи, свидетелей-очевидцев и сотрудников полиции, которые первыми прибыли на место происшествия. С учетом того, что категория совершенного Мухитовой преступления относится к категории небольшой тяжести, судом №2 Есильского районного суда в отношении Мухитовой избрана мера пресечения в виде залога. Сумма залога - 601 250 тенге.