ДТП в Актюбинской области: пятеро погибших – члены одной семьи
В результате ДТП в селе Алия Актюбинской погибли пять человек из одной семьи, четыре пассажира погибли на месте проишествия, ребенка доставили в больницу, но спасти не удалось, передает корреспондент агентства Kazinform.
26 августа около 18:45 на трассе Самара — Шымкент Актюбинской области произошло ДТП. Четыре пассажира погибли на месте проишествия, среди которых 12-летняя девочка и 14-летний мальчик. Скорая помощь доставила в Кобдинскую районную больницу 4-летнего ребенка и водителя, 1996 года рождения.
— Как сообщили в скорой помощи, ребенку три года. Он получил различные телесные повреждения. 30 минут врачи боролись за его жизнь, но ребенок скончался. Состояние водителя стабилизировалось, пришел в себя, но в тяжелом состоянии. Пострадавшего планируют доставить санавиацией в Актюбинскую областную многопрофильную больницу, — проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области.