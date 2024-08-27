ДТП в Актюбинской области: пятеро погибших – члены одной семьи

В результате ДТП в селе Алия Актюбинской погибли пять человек из одной семьи, четыре пассажира погибли на месте проишествия, ребенка доставили в больницу, но спасти не удалось, передает корреспондент агентства Kazinform.

26 августа около 18:45 на трассе Самара — Шымкент Актюбинской области произошло ДТП. Четыре пассажира погибли на месте проишествия, среди которых 12-летняя девочка и 14-летний мальчик. Скорая помощь доставила в Кобдинскую районную больницу 4-летнего ребенка и водителя, 1996 года рождения.