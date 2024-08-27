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    13:57, 27 Август 2024 | GMT +6

    ДТП в Актюбинской области: пятеро погибших – члены одной семьи

    скорая помощь
    Фото: Kazinform

    В результате ДТП в селе Алия Актюбинской погибли пять человек из одной семьи, четыре пассажира погибли на месте проишествия, ребенка доставили в больницу, но спасти не удалось, передает корреспондент агентства Kazinform.

    26 августа около 18:45 на трассе Самара — Шымкент Актюбинской области произошло ДТП. Четыре пассажира погибли на месте проишествия, среди которых 12-летняя девочка и 14-летний мальчик. Скорая помощь доставила в Кобдинскую районную больницу 4-летнего ребенка и водителя, 1996 года рождения.

    — Как сообщили в скорой помощи, ребенку три года. Он получил различные телесные повреждения. 30 минут врачи боролись за его жизнь, но ребенок скончался. Состояние водителя стабилизировалось, пришел в себя, но в тяжелом состоянии. Пострадавшего планируют доставить санавиацией в Актюбинскую областную многопрофильную больницу, — проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области.

    Теги:
    Здравоохранение ДТП Закон и право Регионы Казахстана Регионы Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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