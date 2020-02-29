ДТП в Актюбинской области: погибло два человека

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на трассе Самара-Шымкент произошло ДТП, в котором погибли 2 человека, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДП.

ДТП произошло у поселка Белкопа Хромтауского района. Водитель, житель Актобе, ехал со стороны города Аральска на автомашине Toyota Alphard, стоящей на учёте в Армении. В ходе движения мужчина не справился с рулевым управлением, и машина опрокинулась в правый кювет.

«В результате ДТП два человека погибло. Еще двое были доставлены в центральную больницу Хромтауского района. В ходе осмотра машины установлено, что на ней было переоборудовано рулевое управление с правой стороны на левую, удалены фронтальные подушки безопасности, что повлекло тяжесть ДТП», - комментирует пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.