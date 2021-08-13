ДТП в Актюбинской области: один человек скончался, двое госпитализированы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Один человек скончался в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

11 августа примерно в 23:40 часов водитель автомашины Daewoo Nexia, двигаясь по улице Кунаева со стороны улицы Айтеке-би в направлении улицы Утемисова, допустил столкновение с автомашиной LADA-21703, которая двигалась по улице Жанкожа Батыра в направлении улицы Кобозева.



В результате ДТП один пассажир LADA от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, два человека госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями.

Управления дознания ДП Актюбинской области просит свидетелей и очевидцев ДТП позвонить по телефону: 936-404, 936-408, сотовый телефон 8 775-832-07-98, 8 705 970-80-48, либо обращаться в управление дознание ДП Актюбинской области в кабинет №404.