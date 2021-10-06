ДТП в Актюбинской области: двое скончались, шестеро госпитализированы

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Двое человек скончались в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

5 октября примерно в 14:00 часов на автодороге Актобе-Астрахань произошло ДТП со смертельным исходом с участием двух автомашин. 29-летний водитель автомашины Lada Largus, двигаясь по трассе Актобе-Астрахань со стороны города Актобе в сторону поселка Бестамак, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-5312 под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП два пассажира автомашины Lada скончались на месте. Остальные шестеро были госпитализированы в БСМП города Актобе.