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    11:35, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    ДТП в Актюбинской области: двое скончались, шестеро госпитализированы

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    АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Двое человек скончались в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    5 октября примерно в 14:00 часов на автодороге Актобе-Астрахань произошло ДТП со смертельным исходом с участием двух автомашин. 29-летний водитель автомашины Lada Largus, двигаясь по трассе Актобе-Астрахань со стороны города Актобе в сторону поселка Бестамак, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-5312 под управлением 59-летнего водителя.

    В результате ДТП два пассажира автомашины Lada скончались на месте. Остальные шестеро были госпитализированы в БСМП города Актобе.


    Теги:
    МВД РК ДТП Правоохранительные органы Актюбинская область
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