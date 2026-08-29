ДТП с участием экс-депутата Бакытжана Базарбека: пострадавшего перевезли в Тараз

Экс-депутат опубликовал кадры транспортировки и сообщил о положительных клинических изменениях в состоянии пострадавшего в ДТП парня, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трехминутное видео транспортировки начинается у больницы в Кулане. Бакытжан Базарбек сообщает, что 28 августа исполнилось 13 дней с тех пор, как Нуржигит (так зовут пострадавшего) оказался в коме.

— В его состоянии есть ряд положительных клинических изменений. О них я расскажу позже, — сказал он.

Этот день бывший депутат назвал особенным для себя и родственников пострадавшего. Нұржігіта начали переводить из реанимации районной больницы в реанимационное отделение городской больницы Тараза.

На кадрах рядом с автором видео находится мать пострадавшего. Вместе они ждут реанимобиль, который должен приехать из Тараза. По словам Базарбека, пациента в пути сопровождал врач-реаниматолог.

Последние кадры сняты уже у городской больницы. Реанимобиль въезжает на территорию медучреждения, после чего каталку провозят внутрь здания.

Базарбек сообщил, что у Нуржигита взяли необходимые анализы. По его утверждению, пациента благополучно доставили из Кулана и транспортировка не ухудшила его состояние.

— Дальше Нуржигитом займутся сильнейшие реаниматологи и травматологи города, — сказал Бакытжан Базарбек.

Напомним, 15 августа в районе Т. Рыскулова автомобиль Toyota сбил мужчину. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии — после он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ. По факту аварии возбудили уголовное дело.

17 августа экс-депутат Бакытжан Базарбек впервые прокомментировал ДТП, назвав его аварией со своим участием. Он заявил, что помогает семье пострадавшего, и призвал дождаться итогов расследования.