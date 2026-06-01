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    ДТП с туристическим автобусом в Турции: погибли восемь человек

    Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Турции с участием междугороднего автобуса, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

    ДТП с туристическим автобусом в Турции: погибли восемь человек
    Фото: yenisafak.com

    В провинции Денизли на западе Турции пассажирский автобус, следовавший по маршруту Измир-Анталья, врезался в дорожное ограждение и загорелся. В результате аварии погибли восемь человек, еще 33 получили ранения.

    Как сообщает турецкое издание Yeni Şafak, ДТП произошло на автомагистрали «Денизли-Айдын» в районе Тырказ округа Сарайкёй. На место происшествия стянулись бригады скорой помощи, спасатели, пожарные и полиция.

    Пожар удалось ликвидировать, однако восемь человек спасти не удалось. Пострадавшие были доставлены в больницы региона. 

    Среди погибших — гражданин Кыргызстана. 

    Кроме того, как сообщает посольство РФ в Анкаре, в результате ДТП пострадала гражданка России. 

    Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

    Ранее мы писали, что в турецкой провинции Чанаккале произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика с древесиной и легкового автомобиля.

    ДТП Турция В мире Автобус
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор