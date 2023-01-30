ДТП со снегоходом в Актобе: врачи рассказали о состоянии пострадавших

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В субботу в Актобе произошло ДТП с участием снегохода, в котором погибла женщина и пострадали мужчина и дети. Врачи рассказали о состоянии пострадавших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16-летняя девушка получила закрытый перелом дистального отдела правого бедра, закрытую черепно-мозговую травму, перелом лонной кости таза, ушиб легкого. Состояние ребенка тяжелое, находится в сознании. Тактика согласована. Гемодинамика стабильная. Получает консервативное лечение. Еще одна девушка 16 лет получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней челюсти. Состояние ребенка средней тяжести, находится в сознании, проходит лечение в травмотологии», - сообщили в управлении здравоохранении.

Травмы получили дети 5 и 1,5 лет. 1,5 годовалый ребенок получил сотрясение головного мозга, состояние средней тяжести. Ребенок 5 лет получил закрытую черепно-мозговую травму, состояние ребенка средней тяжести, он находится в сознании.

49-летний мужчина получил сотрясение мозга, травму грудной клетки, перелом костей голени, состояние средней тяжести.

Ранее сообщалось, что на территории одной из баз отдыха Актобе подросток на снегоходе совершил наезд на группу людей, в результате чего скончалась женщина и несколько человек были госпитализированы.