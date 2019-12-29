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ДТП со смертельным исходом произошло в Актюбинской области

29 Декабря 2019 21:38
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ДТП со смертельным исходом произошло в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На трассе Актобе-Оренбург вблизи поселка Сарыжар произошло ДТП, в результате которого погиб гражданин Таджикистана, также 4 пассажира были госпитализированы с травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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ДТП произошло с участием 3 автомашин.

«Патрульные полицейские эвакуировали пассажиров, и через 30 минут машина Лада-Ларгус загорелась в связи с замыканием электропроводов. В результате ДТП, один пассажир автомашины «Лада -Ларгус», гражданин Таджикистана погиб в карете скорой помощи и 4 пассажира с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Мартукского района Актюбинской области», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлёкшее смерть человека по неосторожности)

Виновный водитель автомашины «Лада-Ларгус» водворен в ИВС согласно по ст. 128 УПК РК.

Департамент полиции Актюбинской области предупреждает автомобилистов о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также при выезде за пределы города, районов учитывать дорожно-метеорологические условия.


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Ключевые слова: Актюбинская область, ДТП,
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Автор:

Самал Ендибаева

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