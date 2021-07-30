ДТП со «скорой помощью» на трассе Жамбылской области: как идет следствие

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с автомобилем «скорой помощи» в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, вечером 28 июля на трассе в Жамбылском районе Жамбылской области водитель кареты скорой помощи ехал на вызов в село Бесагаш, передвигаясь по второстепенной дороге, и на перекрестке столкнулся с автомобилем «Suzuki», ехавшим по главной автотрассе. В Интернете появилось видео дорожно-транспортного происшествия. Водителю авто, столкнувшегося со «скорой» в Жамбылской области, ампутировали руку.

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, ДТП произошло около 19:50 на пересечении новой трассы Тараз - Талас с автодорогой Турксиб – Бесагаш.

«В результате ДТП 64-летний водитель «Suzuki» Д. с диагнозом «травматическая ампутация левой верхней конечности» госпитализирован в Таразскую городскую больницу, проведена операция. В данное время состояние пострадавшего стабильное», - отметили в ведомстве.

Также в Таразскую городскую больницу с различными телесными повреждениями поступили 61-летний водитель кареты скорой помощи М. (диагноз - ушибленная рана верхних век), фельдшеры Г. (диагноз - ушибленная рана головы) и М. (диагноз - ушибленная ссадина обеих колен, ссадина головы, ушибленная рана верхних век).

После оказания медицинской помощи все они отпущены домой.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований отдела полиции Жамбылского района по ч.2 ст.345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ведется досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

По предварительной версии, водитель кареты скорой помощи, передвигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Suzuki», ехавшему по главной автотрассе, и допустил столкновение.

При этом отмечено, что автомобиль скорой медицинской помощи ехал на вызов, не включив проблесковые маячки и специальный сигнал.