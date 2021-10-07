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    18:11, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    ДТП со школьниками в Павлодаре: троих детей госпитализировали

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре ДТП с пожарной машиной и школьным автобусом прокомментировало управление образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со слов очевидцев, водитель автобуса двигался на зелёный сигнал светофора, не нарушая правила дорожного движения; пожарная машина двигалась на красный сигнал светофора без специальных звуковых сигналов», - заявили в управлении образования Павлодарской области по факту столкновения школьного автобуса с пожарной машиной.

    По данным облоно, на момент аварии в автобусе находились 15 учащихся: 10 учащихся школы № 2, 5 - школы № 43. Для осмотра 8 учащихся были доставлены в детскую областную больницу.
    «Находившимся в автобусе детям оказывается медпомощь, их жизни и здоровью ничто не угрожает. 3 ребёнка госпитализированы, остальные уже находятся дома», - добавили в управлении.

    Напомним, сегодня в 14:15 на пересечении улиц Ёлгина-Щедрина произошло столкновение с пожарной автомашиной марки «КамАЗ» со школьным автобусом марки «ПАЗ-32053-70», от удара автобус совершил наезд на припаркованную автомашину марки «Фольксваген. Позже в ДЧС отметили, что при движении автоцистерны по улице Ёлгина на красный сигнал светофора с включёнными проблесковыми маячком синего или красного цвета и специальным звуковым сигналом, именно автобус ПАЗ с улицы Щедрина, не пропустив пожарную машину, продолжил движение и протаранил пожарный автомобиль.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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