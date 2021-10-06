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    17:49, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    ДТП со школьниками в Павлодаре прокомментировали в ДЧС

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Павлодарской области прокомментировали ДТП с участием школьного автобуса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 14 часов 2 минуты на пульт «101» поступило сообщение о загорании по улице Восточная промзона, строение 905. В отдельно стоящем, действующем, железобетонном гараже, в бытовом помещении, происходило горение мебели, домашних вещей, тление опилок на общей 20 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Загорание ликвидировано в 15:45. На месте работали 18 человек личного состава и 7 единиц техники, добавили в ведомстве.

    Восточная промзона города Павлодара находится в районе выезда пожарной части № 4, поэтому на место вызова были направлены силы и средства этой части. 5-тонная и 8-тонная автоцистерны на базе КамАЗа на место вызова выехали незамедлительно.
    «На пересечении улиц Щедрина-Ёлгина в пути следования на вызов произошло столкновение 8-тонной пожарной автоцистерны ПЧ-4 с автобусом ПАЗ, который развозил учеников средней общеобразовательной школы № 43. При движении автоцистерны по улице Ёлгина на красный сигнал светофора с включёнными проблесковыми маячком синего или красного цвета и специальным звуковым сигналом, автобус ПАЗ с улицы Щедрина, не пропустив пожарную машину, продолжил движение и протаранил пожарный автомобиль, - заявили в ДЧС. - В это время автобус перевозил учеников средней общеобразовательной школы в количестве 8 человек. Все школьники были доставлены в детскую областную больницу».

    Обстоятельства ДТП выясняется, добавили спасатели.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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