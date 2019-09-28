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ДТП со школьниками в Алматинской области: автобус съехал в кювет

28 Сентября 2019 15:48
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ДТП со школьниками в Алматинской области: автобус съехал в кювет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали подробности ДТП с участием автобуса со школьниками в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

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На территории Жамбылского района Алматинской области неподалеку от станции Копа произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего школьников.

«По предварительным данным, автобус, в котором находились 47 учащихся школы-гимназии № 134 города Алматы, двигаясь по проселочной дороге, объезжая внезапно возникшее препятствие (лошадь), съехал в кювет без опрокидывания», – сообщили в ведомстве.

В результате движения по бездорожью 8 школьников и учитель получили травмы и ушибы.

Медицинским спецавтомобилем трассового медико-спасательного пункта КЧС МВД пятеро детей были доставлены в районную больницу села Узынагаш. Еще трое школьников и учитель доставлены в медицинское учреждение на автомашине фельдшерского пункта села Дегерес.

На месте происшествия оказывают помощь сотрудники патрульной полиции, ЧС и медицинские работники, заключили в МВД.

Ранее сообщалось, что автобус со школьниками попал в ДТП в Алматинской области.

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Ключевые слова: Алматинская область, ДТП, МВД РК,
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