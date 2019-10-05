ДТП со школьниками: аким Актюбинской области навестил пострадавших детей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин провел экстренное совещание с руководителями ответственных служб и навестил пострадавших детей, которые находятся в областной детской больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Напомним, сегодня, 5 октября на трассе «Северный обход» в 13 км от Актобе произошло ДТП с участием 18 учащихся 5 класса СШ 9 и 9 родителей.

По предварительным данным, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения при выезде со второстепенной дороги и совершил столкновение с автомашиной марки «Nissan» под управлением гражданина Таджикистана. В результате столкновения автобус опрокинулся.





«18 детей доставили в медицинское учреждение. Их состояние удовлетворительное, двое из них с легкими телесными повреждениями госпитализированы в больницу. 3 взрослых доставлены в больницу скорой помощи Актобе», - говорится в сообщении.

Отметим, что данное происшествие взято на контроль по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.





Аким области поручил руководству областной детской больницы провести полный осмотр и наблюдать за состоянием здоровья всех учащихся.

В ходе экстренного совещания Ондасына Уразалина проинформировали о том, что родители учащихся не уведомили администрацию школы и отдел образования города Актобе о выезде на природу.

Глава региона поручил руководству областного управления образования и городского отдела образования совместно с областным департаментом полиции провести разъяснительную работу с родителями, планирующих выезд в выходные дни на природу.