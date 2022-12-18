ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области: за рулем находился замдиректора школы

18 Декабря 2022, 12:31

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вчера на трассе в Актюбинской области перевернулась машина с детской волейбольной командой, которая ехала из села Шубаркудук в Актобе. В результате ДТП один ребенок погиб, 8 детей госпитализированы, 21-летний тренер впал в кому. За рулем находился замдиректора спортивной школы. О подробностях рассказали в управлении здравоохранения и департаменте полиции области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в машине находилось 11 человек, в том числе 9 детей и 2 взрослых. В департаменте полиции проинформировали, что за рулем находился замдиректора спортивной школы. Причина ДТП устанавливается.

«За рулем был замдиректора спортшколы. По факту ДТП проводится расследование. Экспертиза должна установить причину, почему машина опрокинулась», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В кому после аварии впал 21-летний тренер. Он находится в больнице скорой медицинской помощи.

«Пациент поступил 17 декабря, его сразу госпитализировали в отделение интенсивной терапии и реанимации. Его состояние тяжелое, мужчина находится в коме, на утро состояние без динамики, подключен к аппарату ИВЛ», - сообщил главврач больницы Сакен Капанов.

Состояние госпитализированных 4 детей стабильно тяжелое, 4 детей в состоянии средней тяжести. Вчера детей оперировали.

«4 ребенка в состоянии средней тяжести, 4 - в тяжелом состоянии. Детей в тяжелом состоянии сразу же госпитализировали в отделение реанимации. Все дети осмотрены травматологами, хирургами, нейрохирургами, челюстно-лицевым хирургом, реаниматологами. Вызваны с целью усиления заведующие отделениями, хирурги, травматологи, нейрохирурги. В настоящее время наряду с оказанием интенсивной терапии, реанимации проводится дообследование с целью уточнения диагноза. Детям провели хирургические операции. Двоим детям провели диагностическую лапароскопию. Двум другим детям проведена декомпрессионная трепанация черепа, удаление эпидуральной гематомы. Одному ребенку проведена закрытая репозиция костных отломков при политравме. Проводится противошоковая терапия. Состояние остальных детей стабильно тяжелое, без ухудшения», - сообщил главврач областной детской больницы Ербол Джапахов.

Ранее сообщалось, что на трассе Актобе-Болгарка-Шубаркудук в ДТП попал минивен, который перевозил 9 детей сборной команды по волейболу Темирского района, погиб один 12-летний мальчик. Дети-спортсмены, тренер и водитель ехали на Кубок области по волейболу. В дороге машина перевернулась.

8 детей доставили в областную детскую больницу, четверо из них находятся в очень тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести. В областном управлении физической культуры и спорта прокомментировали данное ДТП, объяснив, почему дети ехали без сопровождения полиции. Ведется расследование.

Фото: ДП Актюбинской области