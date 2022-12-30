ДТП с волейбольной командой: какие профилактические меры примут в Актюбинской области

30 Декабря 2022, 18:35

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В целях предупреждения ДТП с участием коллективов детей в Актюбинской области будет принят ряд предупредительных мер. Об этом проинформировала в ходе брифинга в РСК заместитель руководителя управления образования Нургаль Бертлеуова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

17 декабря на трассе в Актюбинской области перевернулся минивен с 11 пассажирами, в том числе 9 детьми в возрасте 12 лет, которые ехали из поселка Шубаркудук в город Актобе на соревнования по волейболу.

На месте ДТП погиб 1 ребенок, 8 детей были госпитализированы, пятерым из них сделали операции, тренер, ехавший с детьми впал в кому. На данный момент все дети пришли в сознание. По правилам перевозки пассажиров коллективы детей от 8 и более человек должны перевозиться в специальных автобусах с лицензией, в сопровождении с полицейской машиной.

После случившегося ДТП, по словам Н.Бертлеуовой, заместителем акима области Булубул Елеусизовой было проведено совещание с руководителями госорганов.

«Было проведено совещание и дано поручение всем госорганам. Какое бы не проводилось мероприятие в сфере культуры, спорта, образования, здравоохранения детей должны перевозить в заранее проверенном технически исправном автотранспорте в сопровождении медиков и полицейских. Все эти требования должны быть соблюдены для обеспечения безопасности перевозимых детей. Без этих требований ни один ребенок не должен приезжать из района в город», - сказала Н.Бертлеуова.

В сфере образования, по словам Н.Бертлеуовой, нет проблем по обеспечению школьными автобусами для перевозки детей.

«У нас в этом году 32 школьных автобуса было закуплено по лизингу, в прошлом году 21 автобус купили, каждый год обновляется автопарк школ и организаций образования. Перевозка детей на мероприятия сферы образования проводится в сопровождении медиков, полицейских, с соблюдением мероприятий по безопасности», - сказала она.

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