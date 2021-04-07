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    14:19, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    ДТП с участием трех машин произошло в Кокшетау, погибла женщина

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау в аварии с участием трех автомобилей погибла 42-летняя пассажирка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 6 марта 2021 г. в 21:55 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило сообщение от неизвестного лица о том, что около теннисного центра, расположенного в областном центре по проспекту Назарбаева, произошло ДТП и имеются пострадавшие.

    «Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что произошло ДТП с участием трех автотранспортных средств марок «Ниссан Примера», «Лада Гранта» и «Фольксваген Гольф». В результате ДТП 42-летняя пассажирка автомашины «Лада Гранта» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Предварительный диагноз - политравма. Труп направлен в морг города Кокшетау, назначена судебно-медицинская экспертиза», - отметили в ведомстве.

    По словам полицейских, у всех водителей были изъяты образцы крови и мочи для проведения химико-токсикологического исследования. Согласно медицинскому освидетельствованию, все водители были трезвы. Автомашины с места происшествия были изъяты и водворены на специализированную стоянку.

    «По факту стражи порядка начали досудебное производство по ч. 3 ст. 345 УК «Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека». Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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