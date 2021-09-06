ДТП с участием трех автомобилей в Алматы: есть пострадавшие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в департаменте полиции, авария произошла в ночь на 6 сентября.

«Водитель, гражданин М., управляя автомобилем марки «Hyundai Accent», следуя по Илийскому тракту, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении автомобилем марки «Chevrolet Tracker», за рулем которого находился гражданин К. После, продолжив движение по инерции, от удара автомобиль выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем марки «Toyota Ipsym», под управлением гражданина Г., который следовал по Илийскому тракту в южном направлении.

Вследствие ДТП водитель, двое пассажиров «Hyundai», а также водитель «Chevrolet» получили телесные повреждения и доставлены в различные медицинские учреждения», - сообщили в Управлении дознания ДП города Алматы.

Данный факт принят в производство сотрудниками УП Турксибского района.