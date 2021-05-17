ДТП с участием трех автомашин в Акмолинской области: есть пострадавшие

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ДТП с участием трех автомашин, произошедшем на трассе в Акмолинской области, пострадали двое взрослых и двое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 16 мая в 14.45 в дежурную часть Зерендинского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что на 14-м км автодороги «Кокшетау-Атбасар» произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 37-летний водитель автомашины марки «Toyota Land Cruiser», двигаясь в направлении города Кокшетау и совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки «Nissan Maxima». За рулем последней была 40-летняя жительница города Кокшетау. От удара автомашина «Nissan Maxima» столкнулась с автомашиной марки «Mitsubishi Canter» под управлением 31-летнего жителя города Кокшетау», - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП в многопрофильную областную больницу города Кокшетау с различными травмами доставлены водитель автомашины марки «Mitsubishi Canter», 37-летний пассажир автомашины марки «Nissan Maxima». В детскую областную больницу госпитализированы пассажиры автомашины «Nissan Maxima» - двое несовершеннолетних детей.

Как добавили в полиции, по факту начато досудебное производство по ч. 1 ст. 345 УК РК «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Водитель автомашины «Toyota Land Cruiser» задержан и помещен в изолятор временного содержания. Назначена экспертиза.



