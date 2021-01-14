ДТП с участием скорой помощи произошло на трассе Самара-Шымкент
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 января в 08.20 часов на автодороге «Самара-Шымкент» произошло дорожно-транспортное происшествие с участие автомашины скорой помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.
На трассе в районе поселка Аккудук Хромтауского района 35-летний водитель автомашины марки «КIA», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «УАЗ», принадлежащий Центральной районной больнице Айтекебийского района.
В результате ДТП водитель машины скорой помощи и пассажир, работник Центральной районной больницы (ЦБР), с различными телесными повреждениями доставлены в ЦРБ г. Хромтау. Спустя несколько часов 58-летняя пассажирка автомашины «УАЗ» скончалась, не приходя в сознание.
По факту ДТП начато досудебное расследование.
Департамент полиции настоятельно рекомендует соблюдать ПДД РК, не превышать установленную скорость и интервал движения, соблюдать скоростной режим.
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