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ДТП с участием скорой помощи произошло на трассе Самара-Шымкент

14 Января 2021 23:00
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ДТП с участием скорой помощи произошло на трассе Самара-Шымкент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 января в 08.20 часов на автодороге «Самара-Шымкент» произошло дорожно-транспортное происшествие с участие автомашины скорой помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.

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На трассе в районе поселка Аккудук Хромтауского района 35-летний водитель автомашины марки «КIA», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «УАЗ», принадлежащий Центральной районной больнице Айтекебийского района.

В результате ДТП водитель машины скорой помощи и пассажир, работник Центральной районной больницы (ЦБР), с различными телесными повреждениями доставлены в ЦРБ г. Хромтау. Спустя несколько часов 58-летняя пассажирка автомашины «УАЗ» скончалась, не приходя в сознание.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

Департамент полиции настоятельно рекомендует соблюдать ПДД РК, не превышать установленную скорость и интервал движения, соблюдать скоростной режим.


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#Актюбинская область   #ДТП   #Происшествия   #Дороги  
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