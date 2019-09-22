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вчера 15:15
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ДТП с участием полицейского произошло в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае с участием полицейского произошло ДТП. По данному факту начала служебная проверка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полиции области.
«22 сентября в 03:43 автомобиль «Митсубиси Оутлендер», за рулем которого был полицейский, столкнулся со стоящей на перекрестке автомашиной «Ваз- 2110» под управлением 32-летнего водителя. От удара автомашина «Ваз 2110» столкнулась с автомашиной «Ваз 2107» под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП 36-летняя пассажирка автомашины «Ваз-2110» получила телесные повреждения - закрытый перелом голени. Доставлена в городскую больницу», - прокомментировали в полиции.
По факту ДТП с участием сотрудника полиции, произошедшего на перекрестке улиц Мауленова-Дощанова, в настоящее время проводится служебная проверка.
Также начато досудебное расследование по статье 345 ч. 1 УК РК «Нарушение правил ПДД при эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Кроме этого, всем водителям назначена экспертиза на наличие алкоголя в крови.
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