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ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Мангистауской области

29 Декабря 2019 01:32
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ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Мангистауской области, никто не пострадал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

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Авария произошла 28 января примерно в 12:30.

По данным ведомства, водитель машины марки Toyota Ipsum выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с полицейским транспортом.

«Оба водителя прошли медицинское освидетельствование, которое не показало, что они находились в наркотическом или алкогольном опьянении. В отношении водителя Toyota составлен протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Водитель признал свою вину в данном инциденте», - пояснили в пресс-службе ведомства.


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Ключевые слова: ДТП, Мангистауская область,
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